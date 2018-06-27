прокуроры Артур Гибадуллин и Булат Галиакберов

Фото: пресс-служба прокуратуры РБ В двух районах Башкирии назначены новые прокуроры Фото: пресс-служба прокуратуры РБ

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Приказами Генерального прокурора России младший советник юстиции Артур Гибадуллин назначен прокурором Миякинского района, а младший советник юстиции Булат Галиакберов — прокурором Балтачевского района Башкортостана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Артур Гибадуллин родился в 1985 году в Стерлитамаке. В 2007 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2009 по 2010 год работал следователем Чишминского межрайонного следственного отдела. С 2010 по 2013 год занимал должность помощника прокурора города Салавата. С 2013 по 2016 год занимал должность старшего помощника прокурора г. Салавата. С 2016 по июнь 2018-го работал заместителем прокурора г. Салавата.

Булат Галиакберов родился в 1986 году в селе Бураево Бураевского района. В 2009 году он окончил Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2010 по 2015 год занимал должность помощника прокурора Бураевского района. С 2015 по июнь 2018 года работал зампрокурора Бураевского района.