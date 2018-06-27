В Башкирии пекарь добивается выплаты задолженности по зарплате
В Башкирии пекарь добивается выплаты задолженности по зарплате Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.
Жительница села Тазларово Зианчуринского района добивается выплаты задолженности по зарплате. 40-летняя женщина работала пекарем в ООО «Алсу». Шесть месяцев она не получала зарплату, а потом предприятие ликвидировалось. Женщина обратилась в районную прокуратуру. По иску ведомства состоялся суд, который взыскал в пользу работника 118 тысяч рублей. Прокуратура также возбудила административное дело по невыплате зарплаты в отношении директора предприятия. На сегодняшний день работница получила зарплату частично, полное исполнение решения суда находится на контроле, сообщили в районной прокуратуре.