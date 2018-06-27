В Уфе упавшие деревья повредили несколько автомобилей
В Уфе упавшие деревья повредили несколько автомобилей Фото: администрация Уфы
УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе на проспекте Октября минувшей ночью зафиксировано несколько случаев падения деревьев на машины. От обрушения крупной ветки серьезно пострадала «Лада Калина» в межквартальном проезде у дома №20. Во дворе дома №88 дерево упало на несколько компактно припаркованных автомобилей, они получили незначительные повреждения, сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы. Работники коммунальных служб распилили стволы и расчистили пути.