В Роспотребнадзоре по Башкирии сообщили результаты исследований воздуха в Уфе
В Роспотребнадзоре по Башкирии сообщили результаты исследований воздуха в Уфе Фото: Олег Яровиков
УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Жители пяти районов Уфы в прошедшее воскресенье, 24 июня, сообщили по номеру «112» о неприятном химическом запахе в городе. Как информировало агентство «Башинформ», жалобы поступили от горожан, проживающих в Орджоникидзевском, Калининском, Октябрьском, Кировском и Советском районах. Более 20 заявок были переданы из Управления гражданской защиты Уфы (УГЗ) в Минэкологии РБ, а оттуда в региональный Роспотребнадзор.
Сегодня стали известны результаты лабораторных исследований взятых проб воздуха.
«По жалобам уфимцев специалистами регионального Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии был организован выезд для проведения замеров и определения концентрации вредных веществ, в том числе фенола, формальдегида, диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода и ароматических углеводородов, в атмосферном воздухе нескольких районов Уфы, — сообщила руководитель пресс-службы ведомства Анастасия Кучимова. — По результатам исследований, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по РБ».