Фото: ren.tv Башкирия в федеральных СМИ: Кто против повышения пенсионного возраста и как в Уфе случайно отремонтировали не тот дом Фото: ren.tv

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Власти Башкирии не согласовали профсоюзам проведение митинга против повышения пенсионного возраста 1 июля. Федерация готовит новую заявку на проведение акции на площади перед Дворцом спорта.

Против повышения пенсионного возраста. Правительство Башкирии отказало Федерации профсоюзов республики в согласовании акции против изменений пенсионного законодательства 1 июля на площади перед Дворцом спорта. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» председатель организации Марат Хусаинов. «Они нам предложили провести это публичное мероприятие в другом месте в другое время — с 15 до 17:00 на ДК "Химиков". Нас совершенно не устраивает площадь: тесная; в центре огромный неработающий фонтан, рядом очень оживленная трасса. Поэтому (...) отказались от нее», — сказал Хусаинов. Он также отметил, что Федерация готовит новую заявку на проведение акции 12 июля на площади перед Дворцом спорта.

В середине июня правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения в пенсионном законодательстве планируется проводить поэтапно, начиная с 2019 года, пояснили в агентстве.

Мало регионов, где развивают все дисциплины фристайла. Министр спорта РФ Павел Колобков в Москве провел рабочую встречу с президентом Федерации фристайла России Алексеем Курашовым. Как информирует ТАСС, Колобков и Курашов обсуждали вопросы подготовки сборных России по фристайлу и ближайшего резерва, включая проведение учебно-тренировочных сборов, материально-техническое обеспечение спортсменов, развитие фристайла в регионах, строительство федеральных центров подготовки, а также организацию в России этапов Кубка мира. «Этот замечательный, захватывающий вид спорта активно развивается в нашей стране, у фристайла много поклонников, особенно среди молодежи», — заявил на встрече Колобков.

При этом президент ФФР акцентировал внимание на проблеме развития фристайла в субъектах страны и сообщил, что «у нас мало регионов, в которых бы развивались сразу все дисциплины фристайла». «В Пермском крае развиваются могул и ски-кросс, в Санкт- Петербурге — могул, ски-кросс, хафпайп и слоупстайл. В Москве, Уфе и Ярославле — акробатика», — рассказал Курашов. Он также отметил, что Россия входит в тройку лидеров мирового фристайла вместе с США и Канадой по количеству проведения в стране международных соревнований.

В диссертации эксперта нашли плагиат. «В кандидатской диссертации руководителя экспертной группы Светланы Никоновой, которая проверяла Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинку), нашли плагиат. Об этом информирует «Новая газета». В издании говорится, что «сообщество «Диссернет» проанализировало работу Никоновой на тему «Стратегическое управление деятельностью предприятий фирменного сервиса: на примере Республики Башкортостан» и обнаружило, что около трети страниц диссертации содержат некорректные заимствования».

Как поясняет NEWSru.com «именно на основании заключения Светланы Никоновой у Шанинки была отозвана государственная аккредитация». В диссертации Никоновой по теме «Стратегическое управление деятельностью предприятий фирменного сервиса: на примере Республики Башкортостан» нашлось «значительное количество текстуальных совпадений с чужими работами», сообщает сайт со ссылкой на социологов Центра институционального анализа науки и образования при Европейском университете. Как отмечается, «автор лишь производила замену некоторых понятий, слов на синонимичные, например "организация" на "компания" или "2001 г." на "2002 г."». «По словам экспертов, Никонова также промышляла публикацией своих статей в «мусорных» журналах — изданиях, которые берут деньги за размещение и не проверяют качество работ».

Взыскание за шаманские обряды. В эфире «Национальной службы новостей» юрист, адвокат Тимур Маршани рассказал о недопустимости использования в судопроизводстве религиозных символов и атрибутов. В «НСН» напомнили, что ранее «в Уфе судья Наиля Идиатова обсыпала зал заседаний солью. Инцидент произошел в Ленинском районном суде перед слушаниями по делу о загрязнении питьевой воды в городе. За необычным занятием судью застали правозащитники». В эфире «НСН» адвокат Тимур Маршани предположил, что «судья из суеверных соображений совершила такой «шаманский обряд», пытаясь защитить себя от неких темных сил. Однако такие действия, по словам правозащитника, никак не вписываются в нормы профессиональной этики судьи». «Это сугубо личные суеверия судьи, которые не имеют никакого отношения к профессиональному судейскому сообществу. Это нарушение профессиональной этики судьи, что в корне недопустимо. Председатель суда должен это пресекать... Если председатель суда пожелает привлечь к дисциплинарной ответственности судью, то это будет более действенно, чем возможные порицания и письменные осуждения», — подчеркнул в эфире Маршани.

Случайный ремонт. На РЕН ТВ рассказали о курьезном случае, произошедшем в Уфе. Рабочие случайно отремонтировали не тот дом. Как сообщается, в Уфе на улице Айская остановлен капремонт девятиэтажного дома. Все из-за того, что рабочие перепутали адрес и приступили к ремонту другого здания, говорится в сюжете. Работы в срочном порядке свернули, а подъезды, передает телеканал, остались «сырыми». «Коммунальщики признали свою ошибку. В ближайшее время рабочие должны вернуться и завершить начатое. Правда, осталось неясным, как ремонтники смогли перепутать адрес», — недоумевают на РЕН ТВ.