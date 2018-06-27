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27 июня Среда

Уфа   °

В Башкирии родители выпускников сняли клип о ЕГЭ

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В селе Алкино-2 Чишминского района родители к выпускному своих детей приготовили необычный видеоподарок. Мамы и папы вместе с педагогами записали юмористическую песню на тему ЕГЭ на музыку «Навернопотомучто» группы «Время и Стекло».

В видеоклипе родители показывают, как разделяют со своими детьми трудности подготовки к сложным экзаменам. Мамы за домашними занятиями: глажкой, готовкой, прогулкой с маленькими детьми отчаянно возглашают «Скорее бы всё это закончилось!» и жалуются, что сдача ЕГЭ и для них ставится навязчивой идеей.  Папы также за своими повседневными делами переживают этот сложный для всей семьи период.

Между перебивками зажигательных танцев родители дают объяснение мучениям своим и детей «Наверное потому что ЕГЭ кому-то нужно... »

«Мы долго это снимали, и делали. И еле-еле успели к выпускному. Смотрите, наслаждайтесь. Выпускники СОШ с. Алкино-2, мы вас любим, — обратились они к выпускникам на YouTube-канале средней школы.

Теги: ЕГЭ, клип
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