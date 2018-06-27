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27 июня Среда

Уфа   °

Эксперты оценили шансы россиян дожить до нового пенсионного возраста

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Среди первого поколения россиян, которые достигнут пенсионного возраста в 65 и 63 года, не дожить до пенсии могут 17,4% мужчин и 6,5% женщин, сообщает РБК, ссылаясь на расчеты Института демографии ВШЭ.

Вероятность дожития мужчин, которые будут выходить на пенсию в течение предложенного правительством переходного периода, до пенсионного возраста составляет от 82 до 96%. Для женщин этот показатель варьируется на уровне 93-99%.

Мужчины

Процесс повышения пенсионного возраста для мужчин продлится 10 лет — с 2019 по 2028 год. Он затронет мужчин 1959 года рождения и младше. У ныне живущих потенциальных пенсионеров шансы дожить до пенсии, согласно расчетам ВШЭ, будут снижаться от года к году.

Так, среди мужчин 1959 года рождения вероятность дожития до нового пенсионного возраста составляет 95,8% (61 год), среди родившихся в 1960 году — уже 91,7% (62 года), в 1961 году — 88,9% (63 года), в 1962 году — 85,6% (64 года).

Первым поколением мужчин, которые выйдут на пенсию в 65 лет, станут мужчины 1963 года рождения. Вероятность дожития до пенсии, по оценке экспертов, для них составит 82,6%. То есть не доживут до пенсии 17,4% мужчин.

При действующем пенсионном возрасте в 60 лет шансы мужчин дожить до пенсии выше. Для 1959-1963 годов рождения они составляют 92-98%, следует из оценок Института демографии.

Женщины

У женщин, которым пенсионный возраст подняли на восемь лет, переходный период продлится до 2034 года. Он затронет женщин 1964-1971 годов рождения. Вероятность их дожития до новых пенсионных возрастов выше, чем у поколения мужчин, подпадающих под переходный период реформы, свидетельствуют расчеты экспертов. Для 1964 года она составляет 98,9%, для 1965-го — 97,8%, для 1966-го — 97%. Однако, как и в случае с мужчинами, этот показатель ниже вероятности дожития до действующего пенсионного возраста, кроме того, он падает каждый год.

Для женщин 1971 года, которые впервые выйдут на пенсию в 63 года, вероятность дожития составит уже 93,5%.

Теги: исследования, пенсионный возраст
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