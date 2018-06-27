Фото: Олег Яровиков Судебные приставы Башкирии с начала года отправили на родину более 300 нелегалов Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С начала текущего года судебными приставами Башкортостана отправлено на родину более 300 иностранных граждан, нелегально находившихся на территории республики. По данным УФССП по РБ, расходы на выдворение одного нелегала в среднем составляют около 20 тысяч рублей. Только за минувшие выходные были выдворены 15 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

По закону в случае административного выдворения иностранного гражданина, работающего без разрешения, средства, затраченные из бюджета на обеспечение его выезда, подлежат взысканию с работодателя, привлекшего его к труду, или с лиц, которые предоставили ему помещение для проживания. Помимо этих средств, с гражданина взыскивается государственная пошлина. Только в этом году было подано 17 исков в суд о взыскании денежных затрат, связанных с административным выдворением иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Общая сумма поданных исков в суды республики — более 250 тысяч рублей.

«Трудоустройство иностранного гражданина и предоставление ему жилья является своего рода «палкой о двух концах», где «нечистый на руку» работодатель, пытаясь сэкономить на рабочей силе, в итоге заплатит дважды, — отметили в Управлении федеральной службы судебных приставов по региону. - А трудолюбивый мигрант, не пожелавший документально оформить свое пребывание на территории РФ, поверив обещаниям «стабильной зарплаты и жилья», в итоге вернется в родные пенаты».