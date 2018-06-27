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27 июня Среда

Уфа   °

В Уфе спасатели предотвратили гибель 18-летней девушки на воде

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

В Уфе спасатели предотвратили гибель 18-летней девушки на воде Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе вечером 26 июня сотрудники Поисково-спасательного отряда предотвратили несчастный случай на воде. Они спасли жизнь 18-летней уфимке. По информации пресс-службы Управления гражданской защиты столицы, девушка отдыхала на пляже «Солнечный». Она заплыла далеко от берега, не рассчитав своих сил. Её стало уносить течением, вскоре она и вовсе стала тонуть.

«В это время дежурившие на пляже спасатели увидели тонущего человека и незамедлительно бросились на помощь. Они вытащили девушку из воды и транспортировали на берег», — прокомментировала представитель ведомства Яна Калинина.

Теги: УГЗ по Уфе, спасатели
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