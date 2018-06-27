Уфимцы встретятся со «звездными» штурмовиками

Фото: ТЦ Июнь

















Фото: ТЦ Июнь

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

На «Космодрайве», расположившемся в ТЦ «Июнь», приключения начинаются прямо с порога: посетителей встречают колоритные штурмовики из грандиозной фантастической саги «Звездные войны». Дальнейший маршрут зависит от интересов: кто-то сразу отправится спасать марсианскую станцию или летать на военном истребителе, других же привлекут познавательные зоны.

В сочетании развлекательного и научного состоит одна из изюминок выставки. Другая — в интерактивности происходящего. Посетители «Космодрайва» становятся не просто частью межгалактических приключений, но главными действующими лицами. Только здесь можно оказаться сначала в кресле летчика или ученого-испытателя, а потом и астронавта.

На мастер-классах с помощью ассистентов любой ребенок нарисует для себя объемную игрушку, создаст космический снег в пробирке или соорудит шлем космонавта. Посетителей всех возрастов ждут и острые ощущения. На «Комодрайве» они пройдут проверят вестибулярный аппарат на космических тренажерах и прикоснуться к необычному прибору – генератору Ван де Граафа.

Увидеть рождение новых галактик, прикоснуться к предметам из космического прошлого и испытать неземное притяжение можно только до 8 июля. Дети до 3 лет включительно проходят на «Космодрайв» бесплатно. Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке — https://vk.com/topic-166296236_38177172

Подробнее:

Сайт: https://космодрайв.рф/ufa/

VK: https://vk.com/cosmodrive_ufa

Телефон: +7 (347) 294-00-75