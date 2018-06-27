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27 июня Среда

Уфа   °

Студенты из Башкирии работают вожатыми в Международном детском центре «Артек»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба СИ БашГУ

Фото: пресс-служба СИ БашГУ

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Четверо студентов Сибайского института Башкирского государственного университета начали работу вожатыми в Международном детском центре «Артек» Республики Крым. В этом году в детском лагере будут отдыхать 3000 школьников из регионов России. Курировать, развивать и организовывать их деятельность будут 400 студентов из 39 вузов страны, среди которых и студенты башкирского вуза. Это  Ильгиз Абдрахманов, третьекурсник кафедры педагогики и психологии, выпускник средней общеобразовательной школы села Давлетово Абзелиловского района; Рамзиль Булатов, второкурсник той же кафедры, выпускник школы села Абдулкаримово Баймакского района; Гулия Карачурина, третьекурсница кафедры башкирской и русской филологии, выпускница Лицея-интерната города Баймака; Лиана Ишбаева, первокурсница кафедры экономики и финансов, выпускница школы №5 города Сибая.

Весной прошлого года был подписан договор о сотрудничестве между Сибайским институтом (филиалом) БашГУ и Международным детским центром «Артек» Республики Крым. Благодаря этому событию, студенты вуза из Сибая получили уникальную возможность каждый год работать в знаменитом на весь мир детском оздоровительном лагере.

До поездки все студенты прошли обучающие курсы на педагогическом факультете по программе детского центра «Артек» «Организация культурного досуга в детских оздоровительных лагерях и учреждениях образования». Декан педагогического факультета Рустам Тураев и руководитель курсов Гузель Ишмуллина дали студентам наставления и пожелали хорошей, плодотворной работы

«Сотрудничество с «Артеком», практика в Международном детском центре позволяют нашим студентам заявить о себе на всероссийском и международном уровне, получить бесценный педагогический и организаторский опыт, у них становится больше возможностей трудоустроиться после окончания обучения. Учитывая особенности работы в лагере международного значения, для работы в него направлены лучшие студенты института, прошедшие серьезный отбор и подготовку», — отметили в пресс-службе вуза.

Теги: Артек, студенты, вожатые, летний отдых детей
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