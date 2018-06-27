Комбайны, самосвалы и мельница: в Башкирии приставы распродают арестованную сельхозтехнику должников

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Управление федеральной службы судебных приставов по РБ объявило торги по продаже арестованного у должников имущества. Все, что выставлено на продажу, было изъято приставами за неуплату долгов.

В частности, в списке значатся:

Зерноуборочный комбайн КЗС-812-19. Начальная продажная цена: 3 570 000 руб. без учета НДС. Сумма задатка: 178 500 руб. без учета НДС. Шаг аукциона: 35 700 руб. без учета НДС;

Зерноочистительная машина «Петкус-Гигант К-531/1», 2004 г.в. Начальная продажная цена: 108 800 руб. Сумма задатка: 5 440 руб. Шаг аукциона: 1 088 руб.;

Зерномойка, 2009 г.в. Начальная продажная цена: 129 837,50 руб. Сумма задатка: 6 491,88 руб. Шаг аукциона: 1 298,38 руб.;

Мельница «Фермер-2», 2009 г.в., Начальная продажная цена: 648 082,50 руб. Сумма задатка: 32 404,13 руб. Шаг аукциона: 6 480,83 руб.;

Грузовой самосвал SHAANQISX3315DR326, 2010 г.в. Начальная продажная цена: 1 123 360 руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 56 168 руб. с учетом НДС. Шаг аукциона: 11 233,60 руб. с учетом НДС.

Полный список того, что можно купить, размещен на сайте ведомства. Торги пройдут 29 июня в Уфе. Также отмечается, что их участниками могут стать все желающие. Для этого нужно напрямую связаться со специализированными торгующими организациями, в частности, с ООО «Инвест Групп» по номеру телефона (347) 286-51-93, либо подойти в их офис, расположенный по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, д.99/3, второй этаж, офис 6.

В том случае, если не удалось этого сделать, необходимо обращаться в отдел реализации арестованного, конфискованного и иного имущества территориального управления Росимущества по РБ по телефону (347) 250-36-27.