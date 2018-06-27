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27 июня Среда

Уфа   °

Жителей Башкирии просят сдать кровь для пострадавшего в ДТП в Уфе 2-летнего малыша

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Близкие пострадавшего в страшной аварии в Уфе 2-летнего мальчика просят жителей Башкирии сдать кровь. Обращение опубликовано в соцсетях.

«Прошу помощи. Нужна кровь для моего племянника Бабурина Динара, 2 года. Лежит в реанимации в 17 больнице в тяжелом состоянии. Мама и не родившийся малыш погибли», — говорится в призыве о помощи.

Как сообщал «Башинформ», в столице республики ночью 26 июня на пересечении улиц Первомайской и Свободы произошло серьезное ДТП, в котором серьезно пострадали пассажиры Daewoo Nexia — беременная женщина и двухлетний мальчик — ее сын. Водитель получил ссадины и ушибы. Ребенка госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Его мама позже скончалась в больнице.

Теги: помощь
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