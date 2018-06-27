Фото: ИА «Башинформ» Самая дорогая специальность в вузах Башкирии стоит почти 180 тысяч рублей в год - мониторинг цен Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Высшие учебные заведения Башкортостана обновили цены на обучение. Агентство «Башинформ» представляет обзор наиболее дорогостоящих специальностей в государственных вузах республики.

Возглавляет список Уфимский государственный институт искусств им. Загира Исмагилова. Обучение на творческих специальностях (хореографическое искусство, театроведение, дирижирование, композиция, живопись, актерское искусство и другие) обойдется родителям будущих студентов почти в 180 тысяч рублей. Кстати, обучение в магистратуре здесь стоит около 189 тысяч рублей, а в аспирантуре — порядка 196 тыс рублей.

Второе место за Башкирским государственным медицинским университетом. Специальность «Стоматология» — 171 тыс, «Лечебное дело» — 140 тысяч, «Педиатрия» — 130 тыс рублей. Стоимость остальных направлений — 125 тысяч рублей.

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете — две самые дорогие специальности - «Дизайн» и «Искусство костюма и текстиля» — 164 тыс рублей. «Социально-культурная деятельность» — 156 тысяч, «Архитектура» — 155 тысяч, а вот «Нефтегазовое дело» и «Геология» стоят 138 тысяч рублей.

Четвертая позиция у Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. «Физическая культура» и «Дизайн» (дизайн среды; графический дизайн) — чуть более 162 тысяч рублей. Другие направления в БГПУ стоят порядка 100 тысяч рублей.

Далее следует Уфимский государственный авиационный технический университет. Самые дорогие специальности — «Авиастроение», «Двигатели летательных аппаратов», «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» и подобные специальности — 161,5 тыс рублей.

В Башкирском государственном университете 158 тысяч стоят направления — «Наноматериалы» и «Культурология». «Юриспруденция», «Экономика(профиль «Международный бизнес», программа двойного диплома с Ляонинским госуниверситетом(Китай)» — 120 тысяч рублей; «Журналистика» стоит почти 110 тысяч рублей.

Как сообщал «Башинформ», в этом году вузы республики должны набрать на бюджет 9326 первокурсников.