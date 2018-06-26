Врач-инфекционист Виктория Валикова, построившая клинику в Гватемале, приедет в Уфу

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Уфимский врач-инфекционист Виктория Валикова, которая открыла клинику в Гватемале, приедет 13 июля в Уфу. Об этом она сообщила на своей странице Facebok.

В Уфе Виктория планирует познакомить своего молодого человека Эндрю с местной кухней, напиться кумыса и творога, поесть с куста черешню, попробовать все виды чак-чака и покататься в туристическом вагоне электропоезда.

Кроме того, Виктория планирует встретится со своими поклонниками и читателями.

«В Уфе я буду пять дней. Проведем как минимум одну встречу, и я хочу выступить в формате TED-конференции, рассказать истории», — пояснила Виктория.

24 февраля 2017 года в небольшой деревеньке Чуинахтахуюб в Гватемале состоялось официальное открытие медицинской клиники для бедных. Проект «Строим клинику на краю света» инициировала врач-инфекционист из Башкортостана Виктория Валикова. Она была единственным практикующим специалистом в этой местности. Бедность и отсутствие медпомощи в деревнях, удаленных от городов, сподвигли ее объединить вокруг строительства клиники людей из разных стран.

На строительство больницы, закупку оборудования, препараты и расходные материалы требовалось около 3,5 млн рублей. Благотворительный сбор велся на краудфандинговой платформе и через сайт he-he.org. Благодаря собранным средствам за семь месяцев удалось возвести больницу, сейчас в ней есть консультационный кабинет, хирургический кабинет, палата и лаборатория.

Кроме того, в настоящее время Виктория Валикова работает над проектом по созданию клиники в Никарагуа.