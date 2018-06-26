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26 июня Вторник

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Шесть муниципалитетов Башкирии представят свои практики на федеральном уровне

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Шесть муниципалитетов Башкирии представят свои практики на федеральном уровне Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Шесть муниципальных образований республики, прошедшие отбор на республиканском уровне, примут участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

В номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие ТОС и привлечение граждан к участию в осуществлении местного самоуправления поборются города Октябрьский, Янаул и Межгорье.

Во второй категории этой же номинации участниками всероссийского конкурса станут Урманаевский сельсовет Бакалинского района, Тубинский сельсовет Баймакского района и Аркауловский сельсовет Салаватского района.

В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» от Республики Башкортостан участвуют города Нефтекамск, Октябрьский и Сибай.

Вторая категория представлена сельскими поселениями Красноусольский сельсовет Гафурийского района, Красноключевский сельсовет Нуримановского района и Нижнебалтачевский сельсовет Татышлинского района Республики Башкортостан.

Участники уже подготовили конкурсные заявки и презентации своих практик.

Конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится Правительством Российской Федерации совместно с Общероссийским Конгрессом муниципальных образований и Всероссийским Советом местного самоуправления в целях выявления, поощрения и распространения применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения.

Конкурс организационно состоит из регионального и федерального этапов, проводимых последовательно. Отбор конкурсных заявок на региональном уровне осуществляется высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Теги: муниципальные практики
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