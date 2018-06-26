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26 июня Вторник

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ОНФ и Минприроды будут сотрудничать в реализации «майского указа» Президента

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эксперты Общероссийского народного фронта провели встречу с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным. В ходе встречи были представлены инициативы Народного фронта для включения в национальный проект «Экология» в рамках реализации нового «майского указа» Президента.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что Общероссийский народный фронт и Минприроды России определили основные форматы взаимодействия.

«Фронт как движение президента контролирует исполнение его поручений по разным направлениям, в том числе в экологии. Мы передадим министру свою информацию, чтобы можно было оперативно проанализировать и включиться в работу. Многие поручения, к сожалению, просрочены. Среди них в том числе задачи по корректировке законодательства. ОНФ готов тестировать с точки зрения общественности новые законодательные инициативы, которые готовит министерство. Наши эксперты могут оперативно давать обратную связь, что на самом деле происходит в регионах, какие есть риски, не только по законопроектам, но и по уже реализуемым законам. Так было с «лесной амнистией», с «мусорной» реформой, лесопарковыми зелеными поясами, когда ОНФ реально повлиял на принимаемые решения», — сказала Ольга Тимофеева.
Она подчеркнула, что важно слышать людей, учитывать общественное мнение и доводить до людей объективную информацию. По ее словам, имеются в виду не только общественные слушания по градостроительным вопросам или территориальной схеме обращения с отходами, что предусмотрено законами, но и другие проблемные темы, которые затрагивают людей.Со своей стороны министр природных ресурсов и экологии отметил, что в последнее время уровень вовлечения граждан в природоохранную повестку кратно возрос.

«Нам очень важно в своей работе постоянно опираться на общественное экспертное мнение, которое максимально отражает интересы граждан, – подчеркнул Дмитрий Кобылкин. – Ведомство заинтересовано в привлечении дискуссионных площадок ОНФ, особенно в регионах, для обсуждения с общественными организациями и гражданами формируемых законодательных решений».

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев обратил особое внимание на реализацию законодательных инициатив Общероссийского народного фронта. В частности, о «зеленом щите» и об усилении ответственности за некачественное восстановление лесов для лесных арендаторов.

Теги: ОНФ, экология
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