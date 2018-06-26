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26 июня Вторник

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Юные разработчики роботов-спасателей из Башкирии завоевали медали всероссийской олимпиады по робототехнике WRO-2018

ОБЩЕСТВО
Фото: СФ БашГУ

Фото: СФ БашГУ

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Юные разработчики роботов-спасателей из Башкирии завоевали медали всероссийской олимпиады по робототехнике WRO-2018, завершившейся в  Иннополисе под Казанью. Финальный этап соревнования по программированию интеллектуальных робототехнических систем на территории России собрал более 500 школьников и студентов из 50 регионов страны.

Команда воспитанников детского технопарка «Толтек» Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета в составе Марии Чумаковой и Айдара Зубайдуллина стала бронзовым призером в основной категории (старшая группа) состязание «Поиск и спасение пострадавших». В пресс-службе вуза сообщили, Мария и Айдар – единственные представители Башкортостана, завоевавшие награды этого престижного соревнования.

«Согласно данным статистики землетрясений в России и карты общего сейсмического районирования в стране больше 26% площади находится в сейсмически-опасных зонах. Землетрясение может привести к обрушению здания, где под обломками могут остаться люди. Для спасения пострадавших из-под обломков на помощь приходят роботы-спасатели, поскольку эта работа является опасной для жизни человека», — пояснили руководители детского технопарка СФ БашГУ Вера Анохина и Азат Даминов.

Задание состязания заключалось в том, чтобы создать многоагентную систему из двух роботов для поиска и спасения пострадавших, оказавшихся под обломками разрушенного здания.

«Готовились к соревнованиям очень усердно, – поделились впечатлениями призеры. – В течение нескольких недель настраивали и дорабатывали робота. Его функционал – поиск и спасение пострадавших в лабиринте. Задачи роботов заключаются в том, чтобы сообща определить свое местоположение в подвале, найти трех пострадавших, доставить их в сектор аварийного выхода и эвакуироваться самим через секторы входа друг друга. По легенде, здание может обрушиться в любой момент. По оценкам специалистов, это может произойти через три минуты. Так как на счету каждая секунда, побеждает команда, чьи роботы быстрее всех выполняют задачу».

По данным СФ БашГУ, всего в технопарке Стерлитамака робототехникой сейчас занимаются около 200 детей. Ежегодно они становятся победителями и призерами соревнований различного уровня. В WRO воспитанники технопарка принимают участие второй год подряд.

Теги: соревнования, роботы
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