Фото: пресс-служба ОНФ в РБ Эксперты ОНФ в Башкирии взяли на контроль ситуацию с размещением нефтешлама в Белебеевском районе Фото: пресс-служба ОНФ в РБ

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в Башкортостане взяли на контроль ситуацию с размещением нефтешлама в Белебеевском районе

Как сообщили в пресс-службе ОНФ в РБ, сигнал о размещении грунта, загрязненного нефтепродуктами, в непосредственной близости к полигону твердых коммунальных отходов появился на карте свалок в мае текущего года. При выезде на место информация подтвердилась.

﻿«Белебеевская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства и выявила нарушения в деятельности предприятия, занимающегося обезвреживанием и переработкой нефтесодержащих отходов, — рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в РБ Мурад Шафиков. — Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал утилизировать нефтяные шламы. Также по требованию надзорного ведомства управлением Минэкологии республики был проведен отбор проб материала для установления класса опасности. По инициативе экспертов Народного фронта была организована встреча для информирования населения о результатах проверки».

Общественники обратились в республиканское управление Росприроднадзора с рекомендацией провести проверку на соответствие заявленных объемов переработки нефтесодержащих отходов и технологических мощностей предприятий, занимающихся обезвреживанием опасных отходов. По мнению экспертов ОНФ, ситуация с нарушением природоохранного законодательства со стороны компаний, осуществляющих аналогичную деятельность, не единична.