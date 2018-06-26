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26 июня Вторник

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Чем болеют жители Башкирии? Итоги диспансеризации за пять месяцев 2018 года

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Чем болеют жители Башкирии? Итоги диспансеризации за пять месяцев 2018 года Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Министерстве здравоохранения Башкирии подвели итоги проведения диспансеризации населения в республике за пять месяцев 2018 года.

I этап диспансеризации (когда у граждан выявляются признаки хронических неинфекционных заболеваний и факторы риска их развития) прошли 310 тысяч жителей региона — 43% от плана.

Впервые выявлено более 22 тысяч случаев заболеваний. На первом месте болезни системы кровообращения — они составляют 29,7%, на втором — болезни эндокринной системы — 22,4%, на третьем — болезни нервной системы — 10,8%.

Среди социально значимых заболеваний выявлено 84 случая злокачественных новообразований, три случая туберкулеза, 402 — сахарного диабета, гипертонической болезни — 3747 и ишемической болезни сердца — 594, привела данные заместитель министра здравоохранения РБ Юлия Кофанова.

Всего в текущем году планируется осмотреть более 722 тысяч человек.

  

Теги: здравоохранение, диспансеризация
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