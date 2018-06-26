Модель из Башкирии рассказала об обратной стороне конкурса красоты

Фото: личный архив Эльмиры Шаиховой







Фото: личный архив Эльмиры Шаиховой

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

После того как Эльмира Шаихова стала обладательницей титула «Мисс Башкортостан 2018», она не остановилась на достигнутом и сейчас участвует в международном конкурсе «Мисс Туризм Планеты», который проходит в Китае.

Имя победительницы назовут 8 июля. Модель рассказала журналисту агентства «Башинформ», как проходят этапы, высокая ли конкуренция среди конкурсанток и о том, что скрывается за кулисами конкурса.

«Конкурс проходит на высочайшем уровне. Организаторы позаботились о комфорте и безопасности всех участниц. Мы живём в очень хороших условиях. При этом успели проехать по разным городам и провинциям Китая, где помимо посещения местных достопримечательностей, участвуем в крупных мероприятиях, много репетируем и фотографируемся. Мне нравится такой темп, поэтому стараюсь ловить каждое мгновение и насладится им, — призналась Эльмира. — Мои коллеги по модельному агентству, которые уже неоднократно ездили в Поднебесную, говорили, что, возможно, сложно будет адаптироваться к местной кухне, но у меня никаких проблем не возникло. Единственное, что поражает — это огромный интерес жителей Китая к нам».

Башкирская красавица также отметила, что этот конкурс очень разноплановый, и за время участия девушкам предстоит не только дефилировать в вечерних платьях, купальниках и национальных костюмах, но и участвовать в благотворительных акциях.

«Говоря о последнем, хочу сказать, что мы посещаем детские дома и больницы китайских провинций, где общаемся с детьми и пациентами. Кроме того, запланирован аукцион, все средства от которого пойдут на благотворительность. Я выставляю на аукцион башкирский мёд. Кстати, здесь в Китае, наш мед очень ценится».

Эльмира призналась, что конкуренции между конкурсантками не существует, атмосфера на соревновании скорее дружеская. Участницы даже успели обменяться национальными сувенирами.

«Стереотип о том, что на конкурсах красоты девушки друг друга подставляют, конкретно к нашему случаю не имеет никакого отношения. Наоборот, здесь собрались очень достойные участницы, все конкурсантки — добрые и отзывчивые. Я — одна из самых молодых участниц, поэтому более взрослые и опытные красавицы дают наставления, поддерживают, подсказывают, за что я им очень благодарна.

Девушки, приехавшие в Китай, представляют Филлипины, Венесуэлу, Бразилию, Украину, Молдову и другие страны. Я стараюсь общаться с каждой, уже подарила всем башкирские сувениры. Хотелось бы сохранить дружеские отношения и после конкурса. Мы уже друг друга пригласили в гости».

Красавица из Башкортостана отметила — главное для нее в этом конкурсе то, что она с гордостью представляет свою любимую республику, имеет возможность рассказывать о людях, которые живут в регионе, об их традициях и истории.

«Когда я выступаю под нашим башкирским флагом, на глаза наворачиваются слезы. Это такая большая гордость и ответственность. Как для действующей «Мисс Башкортостан» для меня это очень важно», — подчеркнула девушка.

Модельный бизнес для Эльмиры Шаиховой — интересный опыт и хобби, основное время она посвящает учебе в институте истории и государственного управления Башкирского государственного университета.