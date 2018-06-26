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26 июня Вторник

Уфа   °

В двух районах Уфы из окон многоэтажных домов выпали малолетние дети

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В двух районах Уфы из окон многоэтажных домов выпали малолетние дети Фото: автор

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе за прошедшую неделю произошло два случая падения маленьких детей из окон. По информации пресс-службы Управления гражданской защиты города, инциденты произошли в Калининском и Орджоникидзевском районах.

Первый случай произошел 22 июня с мальчиком, 2009 года рождения. Известно, что при игре с мячом он выпал из окна пятого этажа. Второй инцидент случился 25 июня. Также из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпал мальчик, 2017 года рождения.

В обоих случаях дети выжили, их госпитализировали.

«Если в доме есть маленькие дети, окно в их присутствии должно быть обязательно закрыто на замок или открыто только на вертикальное проветривание и зафиксировано на ключ, — напоминают специалисты об элементарных правилах безопасности. — Нельзя разрешать детям играть на подоконниках, это не место для игр и развлечений. Нельзя оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок. Необходимо установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно».

Теги: Управление гражданской защиты Уфы
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