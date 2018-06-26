Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Врачи из других регионов могут получить работу в Башкирии Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Решению вопроса с обеспеченностью медицинским персоналом учреждений здравоохранения республики поможет привлечение врачей из других регионов, а также переподготовка специалистов. Эта тема обсуждалась на недавнем совещании по лекарственному обеспечению, которое провёл Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

По словам вице-премьера Правительства РБ Салавата Сагитова, успешно реализуемая в регионе программа «Земский доктор» ориентирована прежде всего на выпускников из республики. В настоящее время предлагается распространить её на специалистов из других регионов. Это, в частности, позволит обеспечить недостающими кадрами приграничные территории.

– Дайте программу: сколько и каких специалистов вам нужно, в какие населённые пункты, что это повлечёт за собой с точки зрения финансирования, – сказал Рустэм Хамитов. – Если мы создадим условия, к нам, безусловно, приедут.

Ещё одним направлением работы должна стать профессиональная переподготовка медицинских кадров.

– Это нормальная, решаемая задача, и стоит она, вообще говоря, небольших денег, – отметил глава региона. – Давайте её решать. И врачебное сообщество переориентируется, увидев потребность в таких специалистах.