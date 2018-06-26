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26 июня Вторник

Уфа   °

Когда экономика извращена до предела: почему в России было выгодно создавать дефицит

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ
Фото: work-way.com / Национальный архив РБ

Фото: work-way.com / Национальный архив РБ

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Из-за чего на предприятиях страны произошло падение объемов производства и почему пустые кастрюли страшнее танка? Об экономике, извращенной до предела, в октябре 1991 года рассказали в издании «Башкирия». Агентство «Башинформ» знакомит читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Идет ускоренная разгрузка предприятий, снижаются объемы производства. Пустые полки государственных магазинов, умопомрачительные цены коммерческих «полумаркетов» — результат «разгрузки» заводов, фабрик», — поделился с изданием руководитель одного из предприятий Башкирии. Парадоксальность ситуации состояла в том, что, снижая объемы производства, заводы ничем не рисковали. Под урезанные объемы можно было «подогнать» количество работающих, скорректировать потребности, затраты, взвинтить цены и — прожить. При этом стране из-за тотального дефицита грозил крах.

«Взять наше объединение, — продолжает собеседник издания, — мы сегодня «разгрузились» на 300 тысяч тонн в год... Из-за отсутствия сырья почти наполовину снизилось производство на стекольных заводах… Вполнакала работают электроламповые заводы... Простаивают готовые для заселения дома. Из-за отсутствия стекла». В издании недоумевают, почему в западных странах остановка завода грозит неприятностями самому предприятию, а «у нас все немедленно отражается на человеке».

Во Франции, приводит пример издание, заводы по выпуску синтетических моющих средств работают вполсилы в связи с перепроизводством товара и «ждут, когда конкурента тормознут из-за экологических осложнений, чтобы с помощью дополнительной рабочей силы резко увеличить производство, пока простаивает сосед». При этом «наша экономика извращена до предела, выгодно не наращивать выпуск товаров, а создавать дефицит, — отмечается в публикации. — Тогда можно взвинтить цены — и без надрыва сводить концы с концами». К тому же высокие цены были выгодны и новым структурам — биржам, стригущим проценты с продажи: неважно, что товаров мало, раз цена приличная.

Как пишет издание, в стране «сладить с путчистами оказалось проще, чем с экономикой». Однако «нельзя все больше и больше ухудшать жизнь людей. Наступает момент, когда пустые кастрюли могут оказаться страшнее танков», — предупредили в публикации.

Справка. Издание «Башкирия» являлось приложением к еженедельной газете «Россия» Президиума Верховного Совета РСФСР. 18-21 августа 1991 года в СССР произошли политические события, которые органами госвласти были расценены как заговор и антиконституционный захват власти. Они получили название «августовский путч».

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Теги: Национальный архив РБ, экономика, производство
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