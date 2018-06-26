На благотворительной выставке в Уфе талантливые инвалиды представят свои работы

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе на благотворительной выставке «Мы — за жизнь!» будут представлены творческие работы, созданные людьми с ограниченными возможностями здоровья. Выставка пройдет в Уфимской художественной галерее (ул. Революционная, 34). Экспозицию организуют «Ресурсная компания «Башинтерконтакт» Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, Региональное отделение Союза художников России при поддержке Общественного фонда развития города.

На выставке будут представлены около 1000 уникальных произведений декоративно-прикладного искусства: картины, вышитые бисером, резные работы из дерева, живописные пейзажи, яркие и красочные работы в стиле декупаж.

Авторы этих работ заслуживают безграничного уважения и признания. Это люди с непростой судьбой, несмотря на многочисленные трудности не сдались и не пали духом, а реализовали себя в творчестве и создают уникальные работы в авторском стиле.

Так, гости выставки смогут познакомиться с работами художника Фаниля Яманаева (г. Мелеуз) — ветерана военно-морского флота РФ, моряка-подводника, который в течение 23 лет проходил службу на атомной ракетной подводной лодке стратегического назначения. В результате аварии он потерял зрение, но, несмотря на это испытание, открыл для себя удивительный мир творчества. Участники мероприятия смогут посмотреть уникальные работы жительницы блокадного Ленинграда Жанны Розенфельд, которая владеет особой техникой плетения салфеток. Она проведет авторский мастер-класс.

Особого внимания заслуживают работы Людмилы Смирновой (г. Туймазы), ветерана индустриального колледжа, отличника образования Российской Федерации. Несмотря на серьезные сложности со здоровьем, она создает замечательные поделки из шерсти, яичной скорлупы и бисера. Зрители также смогут познакомиться с интересными работами из дерева Андрея Головченко, бывшего летчика-испытателя, посмотреть уникальные картины из бисера, которые создает Александр Ефимов, полюбоваться работами в стиле декупаж Натальи Чанышевой и другими художественными произведениями. На выставке также будут представлены работы юных пациентов травматологического отделения Городской детской клинической больницы №17 г. Уфы и Республиканской детской клинической больницы, подопечных Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников объединения «Волшебная лепка» и других авторов.

В рамках мероприятия состоится торжественная церемония вручения «Ордена доброго солнца» авторам работ за их доброту и бескорыстие. Выставка будет работать до 22 июля. Вход свободный.

Справка. Благотворительная выставка «Мы — за жизнь» организована в рамках одноименного проекта. Его основные задачи — развитие стимула к полноценной жизни с помощью творчества, профилактика инвалидности и травматизма в результате ДТП, любых несчастных случаев, пропаганда здорового образа жизни.