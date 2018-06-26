Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.94 ↓

EUR 73.31 ↑

26 июня Вторник

Уфа   °

На благотворительной выставке в Уфе талантливые инвалиды представят свои работы

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе на благотворительной выставке  «Мы — за жизнь!» будут представлены творческие работы, созданные людьми с ограниченными возможностями здоровья. Выставка пройдет в Уфимской художественной галерее (ул. Революционная, 34). Экспозицию организуют «Ресурсная компания «Башинтерконтакт» Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, Региональное отделение Союза художников России при поддержке Общественного фонда развития города.

На выставке будут представлены около 1000 уникальных произведений декоративно-прикладного искусства: картины, вышитые бисером, резные работы из дерева, живописные пейзажи, яркие и красочные работы в стиле декупаж.

Авторы этих работ заслуживают безграничного уважения и признания. Это люди с непростой судьбой, несмотря на многочисленные трудности не сдались и не пали духом, а реализовали себя в творчестве и создают уникальные работы в авторском стиле.

Так, гости выставки смогут познакомиться с работами художника Фаниля Яманаева (г. Мелеуз) — ветерана военно-морского флота РФ, моряка-подводника, который в течение 23 лет проходил службу на атомной ракетной подводной лодке стратегического назначения. В результате аварии он потерял зрение, но, несмотря на это испытание, открыл для себя удивительный мир творчества. Участники мероприятия смогут посмотреть уникальные работы жительницы блокадного Ленинграда Жанны Розенфельд, которая владеет особой техникой плетения салфеток. Она проведет авторский мастер-класс.

Особого внимания заслуживают работы Людмилы Смирновой (г. Туймазы),  ветерана индустриального колледжа, отличника образования Российской Федерации. Несмотря на серьезные сложности со здоровьем, она создает замечательные поделки из шерсти, яичной скорлупы и бисера. Зрители также смогут познакомиться с интересными работами из дерева Андрея Головченко, бывшего летчика-испытателя, посмотреть уникальные картины из бисера, которые создает Александр Ефимов, полюбоваться работами в стиле декупаж Натальи Чанышевой и другими художественными произведениями.  На выставке также будут представлены работы юных пациентов травматологического отделения Городской детской клинической больницы №17 г. Уфы и Республиканской детской клинической больницы, подопечных Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников объединения «Волшебная лепка» и других авторов.

В рамках мероприятия состоится торжественная церемония вручения «Ордена доброго солнца» авторам работ за их доброту и бескорыстие. Выставка будет работать до 22 июля. Вход свободный.

Справка. Благотворительная выставка «Мы — за жизнь» организована в рамках одноименного проекта. Его основные задачи — развитие стимула к полноценной жизни с помощью творчества, профилактика инвалидности и травматизма в результате ДТП, любых несчастных случаев, пропаганда здорового образа жизни.

Теги: благотворительность
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителей Башкирии вновь напугало массовое скопление гусениц
В Башкортостане, в Учалах, в кустах рядом с жилым домом по улице Муртазина на днях были замечены многочисленные гусеницы. По словам местных жителей, нас
Стало известно, в какие города и районы Башкирии завезли зараженную птичьим гриппом продукцию
В Башкортостане были выявлены факты поступления птицеводческой продукции (индейки), зараженной птичьим гриппом. Агентство «Башинформ» обратилось за комм
В Уфе объект культурного наследия «Дом Веденеева» сгорел за три дня до судебного заседания по факту его неудовлетворительного состояния
В Уфе вечером 24 июня произошло возгорание на втором этаже объекта культурного наследия «Дом Веденеева» (встречается вариант названия «Видинеевский дохо
Жители Уфы пожаловались на неприятный химический запах
Жители нескольких районов Уфы вечером 24 июня почувствовали неприятный химический запах, напоминающий запах газа. Горожане сообщили об этом в Управление
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть