Фото: автор В Башкирии все желающие могут приобрести арестованные автомобили должников Фото: автор

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 29 июня будут распроданы арестованные автомобили должников. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов РБ.

На торги выставлены следующие лоты:

Автомобиль Форд Fusion, 2007 года выпуска. Начальная продажная цена: 339 000 руб. Сумма задатка: 16 950 руб. Шаг аукциона: 3 390 руб.

Автомобиль Рено Logan, 2015 г.в. Начальная продажная цена: 632 553 руб. Сумма задатка: 31 627,65 руб. Шаг аукциона: 6 325,53 руб.;

Автомобиль Шевроле Aveo, 2014 г.в. Начальная продажная цена: 296 000 руб. Сумма задатка: 14 800 руб. Шаг аукциона: 2 960 руб.

Автомобиль Форд Мондео, 2010 г.в. Начальная продажная цена: 545 000 руб. Сумма задатка: 27 250 руб. Шаг аукциона: 5 450 руб.

Автомобиль Рено Logan, 2013 г.в. Начальная продажная цена: 356 250 руб. Сумма задатка: 17 812,50 руб. Шаг аукциона: 3 562,50 руб.

Автомобиль Freightliner FLC, 2000 г.в. Начальная продажная цена: 750 000 руб. Сумма задатка: 37 500 руб. Шаг аукциона: 7 500 руб.

Автомобиль Лифан 215800, 2013 г.в. Начальная продажная цена: 420 000 руб. Сумма задатка: 21 000 руб. Шаг аукциона: 4 200 руб.

Автомобиль ГАЗ-3302, 2006 г.в. Начальная продажная цена: 210 000 руб. Сумма задатка: 10 500 руб. Шаг аукциона: 2 100 руб.

Автомобиль Шевроле Epika, 2012 г.в. Начальная продажная цена: 687 000 руб. Сумма задатка: 34 350 руб. Шаг аукциона: 6 870 руб.

Автомобиль Опель Insignia NB, 2011 г.в. Начальная продажная цена: 1 093 548 руб. Сумма задатка: 54 677,40 руб. Шаг аукциона: 10 935,48 руб.

Автомобиль SsangYong Actyon Sports, 2008 г.в., идент. Начальная продажная цена: 185 400 руб. Сумма задатка: 9 270 руб. Шаг аукциона: 1 854 руб.

Автомобиль Опель Мeriva, 2013 г.в. Начальная продажная цена: 550 000 руб. Сумма задатка: 27 500 руб. Шаг аукциона: 5 500 руб.

Автомобиль Лифан 214815, 2014 г.в. Начальная продажная цена: 295 800 руб. Сумма задатка: 14 790 руб. Шаг аукциона: 2 958 руб.

Автомобиль Рено Duster, 2014 г.в. Начальная продажная цена: 595 000 руб. Сумма задатка: 29 750 руб. Шаг аукциона: 5 950 руб.

Автомобиль Мазда 2, 2003 г.в. Начальная продажная цена: 280 500 руб. Сумма задатка: 14 025 руб. Шаг аукциона: 2 805 руб.

Автомобиль Тойота Hilux, 2014 г.в. Начальная продажная цена: 1 271 175 руб. Сумма задатка: 63 558,75 руб. Шаг аукциона: 12 711,75 руб.

ВАЗ 21144, 2007 г.в. Начальная продажная цена: 170 000 руб. Сумма задатка: 8 500 руб. Шаг аукциона: 1 700 руб.

Автомобиль Чери М 16, 2014 г.в. Начальная продажная цена: 684 250 руб. Сумма задатка: 34 212,50 руб. Шаг аукциона: 6 842,50 руб.

Автомобиль FAW Besturn B50, 2012 г.в. Начальная продажная цена: 297 500 руб. Сумма задатка: 14 875 руб. Шаг аукциона: 2 975 руб.

Автомобиль Пежо 107, 2008 г.в., идент. Начальная продажная цена: 110 500 руб. Сумма задатка: 5 525 руб. Шаг аукциона: 1 105 руб.

Автомобиль Дэу Nexia, 2006 г.в., идент. Начальная продажная цена: 186 341,25 руб. Сумма задатка: 9 317,06 руб. Шаг аукциона: 1 863,41 руб.

Автомобиль Фольксваген Polo, 2014 г.в. Начальная продажная цена: 442 850 руб. Сумма задатка: 22 142,50 руб. Шаг аукциона: 4 428,50 руб.

Автомобиль Хендай Solaris, 2013 г.в., Начальная продажная цена: 362 100 руб. Сумма задатка: 18 105 руб. Шаг аукциона: 3 621 руб.

Автомобиль Шевроле Cruze, 2011 г.в. Начальная продажная цена: 295 800 руб. Сумма задатка: 14 790 руб. Шаг аукциона: 2 958 руб.

Автомобиль Шевроле Captiva, 2012 г.в. Начальная продажная цена: 666 400 руб. Сумма задатка: 33 320 руб. Шаг аукциона: 6 664 руб.;

Автомобиль Чери А 13, 2012 г.в., идент. Начальная продажная цена: 357 085 руб. Сумма задатка: 17 854,25 руб. Шаг аукциона: 3 570,85 руб.

Автомобиль Пежо Partner, 2011 г.в., идент. Начальная продажная цена: 319 600 руб. Сумма задатка: 15 980 руб. Шаг аукциона: 3 196 руб.

Автомобиль Форд 222709, 2011 г.в. Начальная продажная цена: 1 274 150 руб. Сумма задатка: 63 707,50 руб. Шаг аукциона: 12 741,50 руб.

Автомобиль Шевроле Lacetti, 2012 г.в. Начальная продажная цена: 166 949,16 руб. без учета НДС. Сумма задатка: 83 474,58 руб. (без учета НДС). Шаг аукциона: 1 669,50 руб.(без учета НДС)

«Продажа этого имущества позволит погасить оставшуюся задолженность по зарплате работников, обратившихся в суд за истребованием долга», — пояснили в ведомстве.

Участниками торгов могут стать все желающие. С полным перечнем реализуемого имущества, с информацией о месте и времени проведения торгов можно ознакомиться на сайте Torgi.gov.

Участники аукциона могут напрямую связаться со специализированной торгующей организацией — ООО «Инвест Групп» — расположенной по адресу г. Уфа, ул. Кирова, 99/3, второй этаж, офис 6, либо позвонить по телефону: 286-51-93.

Если не удалось связаться с данной компанией по указанному телефону, необходимо обращаться в отдел реализации арестованного, конфискованного и иного имущества Территориального управления Росимущества по Республике Башкортостан по телефону: (347) 250-36-27.