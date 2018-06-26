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26 июня Вторник

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В Уфе в тоннеле на проспекте Салавата Юлаева ограничили движение транспорта

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Уфе в тоннеле на проспекте Салавата Юлаева ограничили движение транспорта Фото: автор

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на проспекте Салавата Юлаева ведется ремонт дорожного полотна. По информации муниципалитета, в ночь с 25 на 26 июня в транспортном тоннеле — по направлению движения в сторону микрорайона Сипайлово — произведено фрезерование верхнего слоя асфальта. Здесь все готово для укладки нового дорожного полотна. В связи с этим, движение транспорта на данном участке дороги по левой стороне временно ограничено.

Кроме того, дорожные службы предупреждают водителей о том, что расположенные на дороге колодцы завышены до отметки верхнего слоя покрытия. Автовладельцам следует быть внимательными: выбирать безопасную скорость движения, не пренебрегать предупреждающими временными знаками — сигнальными фонарями и водоналивными блоками.

Теги: дорога, ремонт
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