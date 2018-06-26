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26 июня Вторник

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В Башкирии инвалид-колясочник десять лет добивается установки пандуса в подъезде своего дома

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии инвалид-колясочник десять лет добивается установки пандуса в подъезде своего дома Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Инвалид-колясочник из Бирского района Башкортостана десять лет пытается добиться от местной администрации хотя бы установки пандуса в доме, где он проживает. По информации ГТРК «Башкортостан», чтобы выйти на улицу, мужчине приходится ползти по лестнице подъезда.

12 лед назад Александр Ермаков получил травму спины. Благодаря тренировкам он вернул чувствительность рукам, но ноги так и остались парализованными. Три раза в неделю мужчина старается посещать спортзал, но тренировка начинается уже в подъезде. 10 лет он писал письма в администрацию Бирского района, но ответ чиновников неизменный: дом старый, вести работы по перепланировке опасно. В ведомстве дали совет — попробовать поменяться квартирами с соседями снизу.

Телеканал со ссылкой на информацию представителей администрации сообщил, что город приспособлен для маломобильных граждан на 65%.

Теги: доступная среда
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