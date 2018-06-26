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26 июня Вторник

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Стало известно, в какие города и районы Башкирии завезли зараженную птичьим гриппом продукцию

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсеть

Стало известно, в какие города и районы Башкирии завезли зараженную птичьим гриппом продукцию Фото: соцсеть

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане были выявлены факты поступления птицеводческой продукции (индейки), зараженной птичьим гриппом. Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием в Управление ветеринарии РБ, чтобы выяснить, в каких торговых сетях, а также городах и районах республики было обнаружено зараженное мясо птицы.

«Данная продукция была обнаружена в крупных торговых сетях в нескольких городах и районах республики. А именно, в «Пятерочке» и «Магните», в Буздякском, Белебеевском и Татышлинском районах, а также в Ишимбае и Сибае. На данный момент вся выявленная продукция была изъята и изолирована. Сейчас готовятся материалы для согласования с прокуратурой, чтобы эту продукцию можно было утилизировать. Дополнительно госветслужбой республики проводится мониторинг поступающей продукции», — сообщил начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления ветеринарии РБ Линар Зиганшин и добавил, что по выявлению зараженной птицы большую пользу принесла система «Меркурий» с электронной сертификацией.
Представитель Управления отметил, что всего было изъято порядка десяти килограммов птицеводческой продукции, зараженной птичьим гриппом. Она выявлялась партиями. Остальная часть продукции соответствует норме.

Как информировало агентство «Башинформ», в ходе мероприятий, проводимых в рамках проверки информации, поступившей из Россельхознадзора и Минсельхоза России о вспышках высокопатогенного гриппа птиц типа А подтипа Н5 на территории Пензенской области на двух производственных площадках ООО «ПензаМолИнвест» и АО «Птицефабрика «Васильевская», были выявлены факты поступления птицеводческой продукции указанных предприятий на территорию Республики Башкортостан. Отобранные пробы продукции были исследованы в ГБУ «Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория». В итоге был выявлен генетический материал вируса гриппа птиц типа А. Для подтверждения результатов материалы исследования были направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ», в город Владимир.

Для снижения риска инфицирования вирусом в Роспотребнадзоре советуют избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рынках, на открытых водоемах и в зоопарках, не посещать птицеводческие хозяйства и места, где может производиться забой домашней птицы, не употреблять в пищу сырые яйца, чаще мыть руки водой с мылом. При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения.

Теги: Управление ветеринарии РБ, сельхозпродукция
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