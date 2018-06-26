Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: благотворные места Башкирии, в чем главная интрига выборов и почему судья окружила свой стол дорожкой из соли Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии пройдет всероссийский фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов. Место проведения фестиваля «Юрюзань» уже само по себе несет мощный заряд энергии, благотворно влияющий на любого человека, отмечают организаторы.

Благотворные места Башкирии. Как информирует РИА Новости, с 4 по 9 июля 2018 года в Салаватском районе Башкортостана, в районе поселка Новые Каратавлы, пройдет VII Всероссийский фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов c поражением опорно-двигательного аппарата «Юрюзань-2018». Об этом сообщили во Всероссийском обществе инвалидов. «Ставший уже традиционным фестиваль в Башкирии проводится с целью привлечения людей с инвалидностью к спортивному туризму как активной форме оздоровления и социальной реабилитации, популяризации и дальнейшего развития в России активных видов спорта для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, повышения уровня спортивной подготовки участников», — отмечается в сообщении. В фестивале примут участие 11 команд, состоящих из спортсменов-инвалидов в возрасте от 18 до 60 лет из Кировской, Оренбургской, Тюменской, Челябинской областей, республик Башкортостан, Татарстан, а также Пермского края.

«Место проведения фестиваля "Юрюзань", где расположены красивейшие горы и курорт "Янган-Тау", протекают река Юрюзань и минеральный источник Кургазак, уже само по себе несет мощный заряд энергии, благотворно влияющий на любого человека», - отметил первый заместитель председателя ВОИ, президент РССИ Флюр Нурлыгаянов.

В продолжение туристской темы «Аргументы и факты» пишут, что экотуризм становится все более популярным, и предлагают Топ-7 мест для экотуризма на границе Европы и Азии. В частности, в газете предлагают совершить туристический поход от «ПоходУрал». База находится в селе Кага Белорецкого района Башкирии. «В списке предлагаемых услуг: сплав на байдарках, рафтинг, каякинг и многое другое», — говорится в публикации. Далее идет белорецкая турбаза «Малиновка», где имеются «коттеджи или номера со всеми удобствами, также дополнительные экскурсии». «На турбазу «Капова» приезжают, чтобы посетить такие местные достопримечательности, как Башкирский природный заповедник, заповедник Шульган-Таш и скалы Инсебика, Серп и Молот и Три Брата, — пояснили в издании. — Все это находится в Бурзянском районе». «Тур «Лесные сказки» в горной части Башкирии отлично подойдет любителям животных, потому что главный замысел этого тура — верховая езда на лошадях по горной местности», — рассказали в «АиФ».

Первый среди моногородов. Моногорода России за два года действия приоритетной программы президента РФ «Комплексное развитие моногородов» смогли привлечь 761,9 млрд рублей инвестиций. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель председателя ВЭБ, руководитель программы Ирина Макиева. Среди показателей, которые удалось достигнуть за два года реализации программы, Макиева назвала 285 отремонтированных центральных улиц в моногородах, 266 отремонтированных поликлиник, получение 319 городами 400 машин скорой помощи и создание территорий опережающего развития в 59 моногородах. Также создано свыше 250 тыс. рабочих мест.

В ТАСС были презентованы результаты первого рейтинга моногородов на основе оценки активности и эффективности работы органов местного самоуправления в ходе реализации программы «Комплексного развития моногородов». Лидером этого рейтинга стал город Кумертау в Башкирии, сообщили в агентстве.

Новый причал. «Известия» пишут, что в Уфе возле парка «Ватан» установили новый причал. «Теперь оборудованный причал может принимать крупные суда, — отмечается в сообщении. — Первым из них стал «Александр Свешников», который пришвартовался 25 июня». Для того чтобы причал смог принимать столь крупные суда, пришлось углубить дно, пояснили в газете.

Завезли вирус. Тем временем в Башкирию завезли продукцию из Пензенской области, зараженную вирусом птичьего гриппа. Как пишет «Российская газета», «после полученной из Россельхознадзора и Минсельхоза России информации о вспышках высокопатогенного гриппа птиц типа А подтипа Н5 на двух производственных площадках в Пензенской области была проведена проверка. Было выявлено, что в Башкирию завезена птицеводческая продукция из этих предприятий. Отобранные пробы показали наличие генетического материала вируса гриппа птиц типа А. Для подтверждения результатов материалы исследования направлены в Центр охраны здоровья животных города Владимира». Сообщается, что «сейчас из торговых сетей продолжают изымать зараженное мясо. Жителей предостерегают от покупок мяса в несанкционированных местах торговли».

В Уфе судья окружила свой стол дорожкой из соли. Радиостанция «Эхо Москвы» передает, что «судья в Уфе обвела свой стол кругом из белого порошка. Участники заседания утверждают, что это соль. Однако причин таких действий судьи они объяснить не могут». Как уточняется в сюжете, «судья Наиля Идиатова сейчас рассматривает дело об экспертизе питьевой воды. Теперь ряд участников процесса намерен подать ходатайство о психиатрической экспертизе председательствующей».

Как пояснил «Известиям» главврач Республиканского клинического психотерапевтического центра, «действия Наили Идиатовой могли быть спровоцированы стрессом».

На НТВ также передали, что «в Уфе судья окружила свой стол дорожкой из соли», пояснив, что «инцидент произошел незадолго до рассмотрения иска уфимцев к местному заводу, который, предположительно, загрязняет воду. Участники процесса, зайдя в зал, увидели, что повсюду рассыпана соль, а стол судьи и вовсе очерчен солевыми дорожками».

«Изыди, адвокат!» — оккультная судья из Башкирии оградилась от правозащитников кругом из соли», так сообщает об этом инциденте Пятый канал.

«Суд применил солевой прием», продолжают тему в «Коммерсанте» и сообщают, что «уфимские правозащитники намерены обратиться с заявлениями в Квалификационную коллегию судей Башкирии и к председателю Ленинского районного суда с просьбой разобраться в странном поведении судьи этого райсуда Наили Идиятовой... В Верховном суде Башкирии проведут служебную проверку», — говорится в издании.

Главная интрига предстоящих выборов. В ИА REGNUM проанализировали итоговое заседание депутатов башкирского парламента пятого созыва. Сообщается, что спикер парламента Башкирии Константин Толкачев в последний раз выступил перед депутатами, обратив внимание СМИ на численные показатели работы парламента. В Госсобрании с сентября 2013 по июнь 2018 года принято 624 республиканских закона и еще 27 подготовлено к принятию в третьем чтении, рассмотрено 5110 проектов федеральных законов и 840 законодательных инициатив и обращений из субъектов РФ. Из внесенных в Госдуму 58 законопроектов 11 инициатив уже обрели статус федерального закона. По числу внесенных законопроектов Госсобрание РБ занимает первое место среди региональных парламентов, отметили в агентстве.

«Пожалуй, одними из самых резонансных и запоминающихся законопроектов стали инициативы парламентариев о защите обманутых дольщиков и о материальной поддержке многодетных семей», — пишет издание. При этом, как отмечает политолог, «депутаты республиканского госсобрания далеко не всегда являются лидерами общественного мнения. Более того, их плохо знают сами жители». А главная интрига предстоящих выборов — это борьба партий за свои электоральные ниши, резюмировали в REGNUM.

В роддом в сопровождении полицейских. РЕН ТВ предлагает посмотреть видео того, как в Уфе полицейские сопроводили до больницы авто, в котором рожала пассажирка. «В плотном потоке машин патрульные разглядели слишком нервозного водителя, — рассказывает телеканал предысторию инцидента. — Во время проверки оказалось, что на заднем сиденье находится его супруга. У пассажирки начались схватки. Буквально через считанные минуты после прибытия в больницу женщина родила ребенка». Позже полицейские навестили молодых родителей и передали в подарок детское автомобильное кресло, говорится в сюжете.

«История с беременной» продолжилась и в другом сообщении этого телеканала. «Вечером 25 июня на пересечении улиц Свободы и Первомайской в Уфе произошло столкновение двух иномарок. В одной из машин находилась беременная девушка, которая не могла самостоятельно выбраться. На место происшествия прибыли спасатели, которые начали помогать заблокированной в салоне девушке. В процессе эвакуации машина загорелась, но пожарные сумели справиться с пламенем». Как отмечается в сюжете, пострадавшей оказали медицинскую помощь.