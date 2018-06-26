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26 июня Вторник

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В Башкирии обостряется эпидситуация по кори

ОБЩЕСТВО
Фото: rd.com

В Башкирии обостряется эпидситуация по кори Фото: rd.com

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии с начала текущего года уже зарегистрировано шесть случаев заболеваемости корью, сообщила  заместитель руководителя Роспотребнадзора по республике Галина Пермина.

Один случай лабораторно подтвержден  в Туймазинском районе, два — в Уфимском и три — в городе Уфе. Это не единый очаг заболевания, говорит специалист, все случаи между собой не связаны.

Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения региона. Сейчас на территориях выявления кори ведется внеплановая вакцинация непривитого населения, сделан запрос на дополнительную закупку противокоревой вакцины, ведется  работа по мониторингу  инфекционной заболеваемости.

В 2016-2017 году в Башкортостане было зарегистрировано лишь по одному случаю кори — эпидситуация в республике оценивалась как благополучная.

Единственный и самый надежный способ профилактики данного заболевания -  это вакцинация, уверяют специалисты. Одной из главных причин возвращения уже подзабытого вируса эпидемиологи называют массовый отказ родителей от вакцинации своих детей против кори. Также росту заболеваемости корью способствует массовый заезд мигрантов в Россию. По информации Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, в Европейском регионе сохраняется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по кори. Возрастает вероятность инфицирования не имеющих иммунитета к кори граждан республики во время зарубежных поездок и завоза на территорию Республики Башкортостан. В связи с этим Управление Роспотребнадзора по республике настоятельно рекомендует гражданам двукратную иммунизацию без ограничения возраста перед туристическими поездками в европейские, а также другие страны. Обращаться за схемой прививок необходимо к терапевтам по месту жительства.

Теги: корь, вакцинация
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