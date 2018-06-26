Фото: Олег Яровиков В Башкирии специалисты Роспотребнадзора проверили качество воды в купальных водоемах Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Управление Роспотребнадзора по Башкортостану продолжает мониторинг качества воды в рекреационных водоемах мест массового отдыха и купания населения, установленных органами исполнительной власти местного самоуправления на текущий сезон. Всего с начала сезона исследовано 257 проб воды в 75 мониторинговых точках на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. Патогенных и условно-патогенных микроорганизмов не выявлено, информируют в ведомстве. Лабораторный мониторинг качества воды и почвы купальных водоемов продолжается.

Также специалисты обращают внимание населения на необходимость купания только в специально оборудованных и разрешенных местах, запрет питья воды из водоемов, купания вместе с домашними животными.