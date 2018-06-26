Госдума приняла инициированный парламентом Башкирии закон об оптимизации работы межмуниципальных хозяйственных обществ
УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Государственная Дума приняла федеральный закон «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», проект которого был подготовлен и внесен в нижнюю палату российского парламента Государственным Собранием Курултаем Башкортостана.
«Законом закреплена возможность учреждения межмуниципального хозяйственного общества в форме непубличного акционерного общества взамен использовавшейся ранее формы закрытого акционерного общества. В соответствии с действующим законодательством межмуниципальные хозяйственные общества могут учреждаться муниципалитетами в форме ЗАО или ООО для совместного решения вопросов местного значения, — прокомментировал Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. — Ранее был принят Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». В соответствии с ним упразднены ЗАО и ООО, установлена новая классификация акционерных обществ в виде публичных и непубличных. Создание межмуниципального хозяйственного общества в форме ЗАО стало невозможным. В то же время в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» данная норма оставалась. Возникла правовая коллизия, ограничивающая межмуниципальное сотрудничество. На ее устранение и нацелен закон, который Госдума приняла по нашей инициативе. В ходе рассмотрения инициатива парламента Башкортостана была поддержана профильным Комитетом Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, а также Правительством Российской Федерации. В настоящее время текст принятого закона направлен в Совет Федерации».
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