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27 июня Среда

Уфа   °

Госдума приняла инициированный парламентом Башкирии закон об оптимизации работы межмуниципальных хозяйственных обществ

ПОЛИТИКА

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Государственная Дума приняла федеральный закон «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», проект которого был подготовлен и внесен в нижнюю палату российского парламента Государственным Собранием  Курултаем Башкортостана.

﻿«Законом закреплена возможность учреждения межмуниципального хозяйственного общества в форме непубличного акционерного общества взамен использовавшейся ранее формы закрытого акционерного общества. В соответствии с действующим законодательством межмуниципальные хозяйственные общества могут учреждаться муниципалитетами в форме ЗАО или ООО для совместного решения вопросов местного значения, — прокомментировал Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. — Ранее был принят Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». В соответствии с ним упразднены ЗАО и ООО, установлена новая классификация акционерных обществ в виде публичных и непубличных. Создание межмуниципального хозяйственного общества в форме ЗАО стало невозможным. В то же время в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» данная норма оставалась. Возникла правовая коллизия, ограничивающая межмуниципальное сотрудничество. На ее устранение и нацелен закон, который Госдума приняла по нашей инициативе. В ходе рассмотрения инициатива парламента Башкортостана была поддержана профильным Комитетом Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, а также Правительством Российской Федерации. В настоящее время текст принятого закона направлен в Совет Федерации».

Теги: законопроекты, Госсобрание РБ, Госдума
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