Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан» В Уфе в парке Якутова отдыхающие застряли на одной из каруселей Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в парке Якутова отдыхающие застряли на одной из каруселей. По информации ГТРК «Башкортостан», на днях на ходу остановился аттракцион «Корсар» — люди оказались вниз головой в нескольких метрах от земли. Им пришлось висеть вверх ногами, пока конструкция не опустилась. Но и на земле сотрудники аттракциона приложили усилия, чтобы вызволить отдыхающих из развлекательной «ловушки».

Автор видео сообщил, что не в первый раз наблюдает подобную картину в парке.