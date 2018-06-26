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26 июня Вторник

Уфа   °

В Уфе в парке Якутова отдыхающие застряли на одной из каруселей

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

В Уфе в парке Якутова отдыхающие застряли на одной из каруселей Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в парке Якутова отдыхающие застряли на одной из каруселей. По информации ГТРК «Башкортостан», на днях на ходу остановился аттракцион «Корсар» — люди оказались вниз головой в нескольких метрах от земли. Им пришлось висеть вверх ногами, пока конструкция не опустилась. Но и на земле сотрудники аттракциона приложили усилия, чтобы вызволить отдыхающих из развлекательной «ловушки».

Автор видео сообщил, что не в первый раз наблюдает подобную картину в парке.

Теги: ЧП
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