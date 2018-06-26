В Стерлитамаке состоялся бал выпускников «Полетели за мечтой!»

Фото: ТАУ НефтеХим



Фото: ТАУ НефтеХим

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Главный праздник выпускников Стерлитамака состоялся в ночь с 23 на 24 июня. Организаторы — группа компаний «ТАУ» и МКУ «Отдел образования» администрации городского округа город Стерлитамак. Выпускники школ, родители, педагоги общеобразовательных учреждений и почётные гости из числа руководителей предприятий Группы компаний «ТАУ» и администрации городского округа город Стерлитамак — в празднике приняли участие более двух с половиной тысяч гостей.

Традиционно после выпускных экзаменов ребята прощаются со школой. И каждый раз организаторы бала стараются удивить вступающих во взрослую жизнь чем-то особенным, сделать так, чтобы праздник запомнился на долгие годы.

Как и в прошлые годы, центром событий стал дворец спорта «Стерлитамак-Арена». Ежегодно праздник «На крыльях мечты» проходит по традиционной программе: развлекательные площадки перед дворцом спорта с различными конкурсами, множество фотозон в тематике бала, торжественное шествие выпускников по взлетной полосе, которая заменила красную дорожку.

В этом году тематика бала — FLY Party обусловлена основным названием бала, крылья — как символ полёта, свободы и высоких устремлений. Режиссёром-постановщиком торжественной части мероприятия стала заслуженный работник культуры РБ, РФ Наталья Шурыгина. Дворец спорта и площадь перед ним на несколько часов стали пространством аэропорта с театрализованным представлением для «пассажиров» — выпускников 2018 года.

Праздник открыли приветственным словом глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов, генеральный директор управляющей компании «ТАУ НефтеХим» Марат Гайфуллин, председатель Совета отцов Стерлитамака, депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Ильяс Гильмутдинов. и начальник отдела образования Зигангир Ишбаев. Они поздравили ребят и пожелали им успехов в поступлении в профессиональные и высшие учебные заведения.

Свое напутствие прислал выпускникам и глава группы компаний «ТАУ» Иосиф Рутман: «Дорогие друзья, поздравляю вас с успешным окончанием школы, желаю не останавливаться на достигнутом и уверенно идти вперед. Пусть взрослый мир встретит вас радушно! Пусть исполняются все ваши надежды и устремления! Желаю всем счастья, благополучия, оптимизма, уверенности в своих силах и удачи!».

После церемонии вручения медалей состоялось оглашение победителей закрытого интернет-голосования, участие в котором в этом году приняли свыше 12 тысяч посетителей сайта www.gktau.ru. Королём и королевой бала выпускников «На крыльях мечты» стали Илья Талачев (школа №30) и Исмагилова Эльза (гимназия №1). Короны ребятам подарили директор по производству ООО «УК ТАУ НефтеХим» Олег Шурупов и управляющая ООО «ТАУ» Ирина Крашенинникова, также в подарок победители получили летние клубные карты от фитнес-клуба World Gym.

После торжественной части ледовый дворец превратился в огромный танцпол, вчерашние школьники до самого утра танцевали под любимые треки. В этом году группа компаний «ТАУ» пригласила Артёма Качера — российского певца, участника шоу «Фактор А» и «Голос-1», исполнителя хитов «Яд», «Люби меня», «Энергия солнца», «ДНК». До утра для ребят играли диджеи — Денис Рублёв (г. Москва), Artemy Love (г. Стерлитамак) и Evgeny Graff (г. Стерлитамак).

После завершения дискотеки выпускники вместе с родителями и педагогами встретили рассвет.