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26 июня Вторник

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Представители Экспертного совета конкурса «Стерлитамак – наш общий дом» встретились с лидерами народного голосования

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ОБЩЕСТВО
Фото: БСК

Представители Экспертного совета конкурса «Стерлитамак – наш общий дом» встретились с лидерами народного голосования Фото: БСК

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Победители народного голосования  конкурса на гранты Башкирской содовой компании  встретились, чтобы обсудить продвижение проектов в следующем этапе.

Последний этап самый сложный, потому что участникам предстоит продумать и описать реализацию идей до мелочей. Конкурсантам нужно представить в Экспертный совет план-график проекта, составить бюджет и провести расчет необходимых затрат, а также предусмотреть возможности расширения проекта по окончании срока действия гранта.

«Большое спасибо всем участникам, независимо от количества набранных голосов и итоговых результатов. Ваша готовность вложить свои силы и энергию в позитивные преобразования в нашем городе дорогого стоят. Объединив инициативу граждан, финансовые возможности частного бизнеса и административный ресурс власти мы сможем сделать жизнь в городе более комфортной», — обратился к участникам  председатель Экспертного совета конкурса Мидхат Хакимов.

Замглавы городской администрации Андрей Ермолаев подчеркнул, что для победителей сегодня наступает новый важный этап: «Всем финалистам предстоит тщательно проработать проекты с финансовой и с технической точки зрения, чтобы продемонстрировать Экспертному совету реалистичность ваших планов и серьезность намерений».

Общий грантовый фонд конкурса БСК «Стерлитамак – наш общий дом» 3,5 млн рублей. В конкурсе семь номинаций в различных направлениях: волонтерское движение, городская среда, экология, патриотическое воспитание и т.д. Проекты будут реализованы в  течение  года.

Заместитель председателя городского совета и директор по управлению персоналом БСК Владимир Ануфриев высоко оценил промежуточные результаты:  «Количество стерлитамаковцев, проголосовавших за те или иные проекты, накал борьбы до последних минут народного голосования показывают важность и востребованность проекта.  БСК очень рада такой активности горожан и тому, что наша инициатива нашла столь широкий отклик. И, конечно же, желаем удачи всем финалистам!»

Теги: бск, гранты
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