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26 июня Вторник

Уфа   °

В Уфе сотрудники ГИБДД помогли супружеской паре добраться до роддома

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Уфе сотрудники ГИБДД помогли супружеской паре добраться до роддома Фото: автор

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе экипаж ГИБДД в составе инспекторов дорожно-патрульной службы лейтенантов полиции Рустема Бакирова и Ришата Хайдаршина находился на улице Зорге. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, один из них обратил внимание на движущийся в потоке легковой автомобиль. Страж порядка заметил волнение водителя.

«Остановившись по требованию инспектора, мужчина сообщил, что везет супругу в роддом – начались схватки. В предпраздничный выходной, несмотря на раннее утро, движение в городе уже было оживленным. Полицейские связались с дежурной частью и, получив разрешение, сопроводили семейную пару до родильного дома. Очень скоро женщина родила дочь», — добавили в ведомстве.

От республиканской Госавтоинспекции молодым родителям сотрудники ГИБДД передали подарок — детское удерживающее устройство, а также свои поздравления и пожелания безопасных дорог.

Теги: МВД России
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