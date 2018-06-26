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26 июня Вторник

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МЧС предупреждает: по Башкирии ожидается усиление ветра

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС предупреждает: по Башкирии ожидается усиление ветра Фото: Ксения Калинина

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

МЧС Башкирии утром во вторник, 26 июня, разослало жителям Башкирии смс-сообщение, в котором предупреждает об усилении ветра.

«Местами ожидается усиление северо-западного ветра до 18 м/с, утром туман 500 метров и менее», — уточняется в сообщении.

Напомним, температура воздуха сегодня днем поднимется до +31 градуса. Осадков не ожидается. В столице республики также жарко: столбики термометров поднимутся до +33 на солнце.

  

Теги: МЧС, Башкирия, усиление ветра
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