Фото: администрация Советского района В Уфе на пересечении улиц Айская-Революционная ликвидировали самовольный рынок Фото: администрация Советского района

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе ликвидировали самовольный рынок на пересечении улиц Айская — Революционная. Старушки, пришедшие в понедельник, 25 июня, торговать зеленью и овощами, увидели, что место огорожено лентой. Стихийная торговля по вышеуказанному адресу ведется уже много лет. В свою очередь, администрация Советского района также активно борется с несанкционированной уличной торговлей: сносит и демонтирует незаконно установленные металлические конструкции.

В частности, с рынка на Революционной, было вывезено более 40 кубометров твердо бытового отхода и крупногабаритного мусора, проведена помывка пешеходных тротуаров и прилегающих территорий. Кстати, торгующим собственной продукцией уфимским садоводам и пенсионерам, предложено перейти в другое место. На улицах Комсомольская, 18 и Менделеева, 171 для них организованы специально отведенные прилавки.

Между тем, стихийный рынок на Революционной — не единственный в башкирской столице. К примеру, старушки с зеленью сидят также рядом с подземным переходом возле остановки «Универмаг Уфа».