Фото: ИА «Башинформ» В Уфе остановят троллейбусы на проспекте Октября Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе введено временного ограничение движения троллейбусов на участке от Северного проезда до улицы Чудинова. Это связано с проведением ремонта дорожного полотна на проспекте Октября в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», пояснили городские власти.

Ограничение для троллейбусов будет действовать с 19.00 часов 25 июня 2018 года до 15.00 часов 26 июня 2018 года. Автобусы и автомобильный транспорт смогут объезжать участки производства работ на проспекте по свободным полосам.