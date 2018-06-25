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25 июня Понедельник

Уфа   °

В Уфе остановят троллейбусы на проспекте Октября

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе остановят троллейбусы на проспекте Октября Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

  В Уфе  введено временного ограничение движения троллейбусов на участке от Северного проезда до улицы Чудинова. Это связано с проведением ремонта дорожного полотна на проспекте Октября в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», пояснили городские власти.

Ограничение для троллейбусов будет действовать с 19.00 часов 25 июня 2018 года до 15.00 часов 26 июня 2018 года. Автобусы и автомобильный транспорт смогут объезжать участки производства работ на проспекте по свободным полосам.

Теги: городской транспорт, ограничение движения
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