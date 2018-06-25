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25 июня Понедельник

Уфа   °

Названы улицы столицы Башкирии, где установят новые камеры видеофиксации

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на Нагаевском шоссе сегодня, 25 июня, установили камеры фото- и видеофиксации. Данные с камер будут передаваться в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по РБ, сообщили муниципальные власти. Камеры устанавливаются на наиболее опасных участках уличной дорожной сети с наибольшей концентрацией ДТП с целью профилактики нарушений скоростного режима. Всего в рамках БКД в столице будет установлена 21 камера, в том числе на Айской, проспекте Октября, Карла Маркса, Заки Валиди, Первомайской.

Теги: ГИБДД, видеофиксация
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