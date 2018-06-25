СМИ Башкирии должны уведомить Центризбирком об участии в агитации

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии Центризбирком напомнил, что в связи с проведением выборов депутатов Госсобрания шестого созыва сведения об условиях оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы СМИ не позднее 20 июля 2018 года.

В этот же срок указанные сведения и уведомления о готовности предоставить политическим партиям, зарегистрировавшим республиканские списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь должны быть представлены в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан.

В уведомлении рекомендуется указывать:

— наименование организации телерадиовещания, наименование электронного СМИ либо наименование периодического печатного издания; юридический адрес организации СМИ;

— контактную информацию (телефон, факс, адрес электронной почты);

— наименование и номер выпуска СМИ, в котором опубликованы сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади;

— дата письма направления сведений, подпись, фамилия и инициалы должностного лица.

К уведомлению рекомендуется прилагать копию соответствующего номера периодического печатного издания с публикацией сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади (или копию публикации).

Опубликованные организацией СМИ расценки не могут изменяться до окончания периода предвыборной агитации в СМИ.