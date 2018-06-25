Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии вступили в силу законы о господдержке народных художественных промыслов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии вступили в силу принятые региональным парламентом поправки в законы «О народных художественных промыслах» и «О культуре». Теперь у органов государственной власти появилось право оказывать поддержку организациям народных художественных промыслов.

«Народные промыслы — отрасль, которая относится в большей степени к сфере культуры, чем к экономике. Большинство товаров народных промыслов — штучные изделия ручной работы. Труд этот весьма кропотлив, требует много времени и сил, а желающих платить за него большие деньги немного. Естественно, народные художественные промыслы нуждаются в государственной поддержке», — прокомментировал Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

Вопрос о господдержке художественных промыслов предварительно обсуждался и был положительно решен на федеральном уровне. Парламент Башкортостана принял решение развить данную норму в республиканском законодательстве.

«Для нашего региона как одного из самых многонациональных в России подобная норма особенно актуальна. У нас проживают представители разных этносов. Все заинтересованы в сохранении своих культурных традиций, в том числе народных художественных промыслов», —добавил Константин Толкачёв.

Перечень организаций народных художественных промыслов, которые в соответствии с принятыми законами получат право на господдержку, утверждается уполномоченным Правительством России федеральным органом исполнительной власти.