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25 июня Понедельник

Уфа   °

На базе Башкирского института развития образования организуют курсы башкирского языка

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

На базе Башкирского института развития образования организуют курсы башкирского языка Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

На базе Башкирского института развития образования будут проходить курсы башкирского языка. Первые занятия планируется начать в середине осени.

Как сообщила на своей странице инициатор курсов, основатель уфимского «Арт-клуба» Айгуль Рашитова, в БИРО уже начали работу над документацией и учебной программой.

«В дальнейшем, думаю, курсы  будут  проводиться в школах разных районов Уфы и других городах республики.  Так что желающие могут запланировать обучение», — отметила Айгуль.

Напомним, в этом году на базе уфимского «Арт-клуба» проходили занятия трех языковых курсов — татарского, башкирского (десятидневного, ускоренного) и башкирского для людей с начальным уровнем знаний.    

Набралось пять групп желающих заниматься башкирским и татарским языками.

У каждого из 70 человек были свои причины изучать башкирский язык, их  можно свести к удовлетворению познавательного коммуникационного и,  скажем, самоидентификационного интересов. Все три курса под руководством Гульшат Сафиной, Гульназ Юсуповой и Зухры Буракаевой  - были авторскими и для разных уровней подготовленности.

Все ученики и педагоги выразили желание продолжить занятия в следующем году. Курсы в «Арт-Клубе» продолжатся в следующем сезоне.

«В ближайших планах — разработать тиражируемые методические материалы для обучения  языку, а также видеоуроки и учебные пособия для изучения башкирского с  нулевого уровня», — сказала Айгуль.

Теги: башкирский язык, курсы
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