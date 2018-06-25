Фото: УФСИН по РБ В Башкирии осужденные будут изготавливать маргарин Фото: УФСИН по РБ

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В городе Салават осужденные исправительной колонии ИК-16 УФСИН России по РБ будут изготавливать маргарин. Производственная линия будет запущена уже в начале июля.

Как сообщили в пресс-службе Управления, в апреле здесь был проведен аукцион на поставку оборудования для изготовления маргарина. Победитель конкурентных процедур осуществил поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования. Финансовые средства были задействованы из прибыли, полученной от деятельности с применением труда осужденных.

Пробная партия маргарина уже выпущена. На производстве продукта будут работать 10 осужденных в 2 смены.

Проектная мощность производственной линии — 300 кг маргарина в час. Ожидаемый экономический эффект составит более 7 млн. руб./мес.