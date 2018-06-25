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25 июня Понедельник

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В Правительстве Башкирии обсудили профилактику аутоагрессивного поведения несовершеннолетних

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Правительстве Башкирии обсудили профилактику аутоагрессивного поведения несовершеннолетних Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Правительстве Башкортостана состоялось оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств, в ходе которого были рассмотрены дополнительные меры по совершенствованию системы профилактики аутоагрессивного поведения несовершеннолетних.

По словам министра образования РБ Гульназ Шафиковой, в республике созданы 564 социально-психологические службы на базе общеобразовательных организаций, и 24 — на базе органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. В образовательных организациях растет количество социальных педагогов.

В конце 2017 года Институтом развития образования Республики Башкортостан разработана дополнительная общеобразовательная программа «Безопасность в сети Интернет» для учащихся 2-11 классов с учетом уровней образования. Программа будет рекомендована для реализации в общеобразовательных организациях в 2018-2019 учебном году. Проводимые мероприятия направлены на повышение уровня медиаграмотности детей и родителей в информационном пространстве, создание условий для безопасной и позитивной детской информационной среды.

В ходе реализации мероприятий, предусмотренных в «дорожной карте», планируется обеспечение комплектования общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования психологами и социальными педагогами, разработка методических пособий, информационных материалов по данному направлению, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с детьми, подростками и молодежью учебных заведений, направленных на повышение стрессоустойчивости.

Теги: профилактика, несовершеннолетние
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