Аншлаг в МФЦ: уфимцы простаивают в очередях по два и более часов

Фото: автор







Фото: автор

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Элеонора Сехлян/.

Почти четыре часа – ровно столько понадобилось некоторым уфимцам — клиентам многофункционального центра по адресу: улица Губайдуллина, 6 (ТЦ «Аркада»), чтобы сдать документы на получение загранпаспорта на пятилетний срок. Журналист агентства «Башинформ» решил сам проверить соответствует ли эта информация действительности и отправился в МФЦ по указанному выше адресу.

Итак, понедельник, 25 июня, 13 часов.

Первоначальное впечатление от многофункционального центра довольно благоприятное. За специальной стойкой всех посетителей здесь встречают два вежливых консультанта. Одна из девушек сразу поинтересовалась, какая услуга мне нужна. Выяснив, что я хочу оформить новый загранпаспорт, моментально оформила талон через терминал, и дала анкету для заполнения.

На этом все хорошее и закончилось. После часа ожидания, я подошла к сотрудникам МФЦ и поинтересовалась, каков временной норматив оказания услуг. На этот вопрос мне не ответили, но сказали, что из 50 окон работает порядка 15-ти: сотрудников не хватает и связано это с текучестью кадров. Да и количество предоставляемых услуг в МФЦ катастрофически возросло – с тем же штатом. И это в разгар рабочего дня.

Между тем в административных регламентах услуг, время ожидания — 15 минут.

Второе, на что хотела бы обратить внимание – терминал, где оплачиваются все госпошлины. Передо мной пожилая женщина положила 5 тысяч рублей. Оказалось, что терминал не дает сдачи. Справедливости ради надо сказать, что объявление о том, что терминал не дает сдачи висит сбоку, но не каждый его заметит. В общем, старушка не смогла вернуть деньги. Она положила их на счета сотовых телефонов всех своих внуков.

«Не пропадать же 1000 рублей», — сказала в сердцах мне пенсионерка.

Говоря об очередях, некоторые посетители делились: по субботам народу нет и можно за 10 минут оформить все документы.

На моих глазах многие не дождавшись объявления своего номера, уходили, но я решила, что пройду эту процедуру до конца. В итоге, мой заветный номер высветился на табло в 15.54. Оформление и заполнение документов заняло еще почти час. В 16.41 я наконец-то покинула зал МФЦ.

Кстати, загранпаспорт будет готов приблизительно 2 августа. О точной дате выдачи мне сообщат сотрудники Центра, позвонив по телефону.