Фото: Минэкологии РБ Команда Башкирии победила на Всероссийском слете юных экологов Фото: Минэкологии РБ

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Команда Башкирии победила на Всероссийском слете юных экологов. В этом году мероприятие прошло под Уфой в детском лагере «Черемушки», в нем принял участие 21 коллектив (по пять школьников в каждом) из разных регионов страны. Башкортостан представляли победители республиканских и всероссийских олимпиад Валентина Кривко, Динислам Ахмаев, Евгения Афанасьева, Аяз Гареев, Демид Климец. Каждый из них показал высокие результаты в своих номинациях.

Евгения Афанасьева получила диплом за 1 место в направлении «Орнитология», Валентина Кривко —1 место за «Энтомологию», Аяз Гареев — за 2 место в «Гидробиологии». Пятерке юных экологов из Башкирии присудили первое место в командном первенстве. Руководил ими преподаватель школы имени М. Фархутдинова села Мичуринск Шаранского района Владислав Акбулатов. Команда победителей будет представлять Россию на международном конкурсе «Экология без границ», которая пройдет в Белоруссии.