Фото: автор Рейсов из Уфы в Крым станет больше Фото: автор

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

К выполнению рейсов из Уфы в Симферополь с 30 июня приступает еще один перевозчик. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.

В Крым туристов из Башкирии начнет возить авиакомпания «Алроса» на воздушных судах Boeing 737-800, рассчитанных на 156 пассажиров. Полетная программа запланирована до 25 августа 2018 года.

«Самолеты будут отправляться еженедельно по субботам: вылет из Уфы в 19.55, прибытие в Симферополь в 22.50 по местному времени», — проинформировали в аэропорту «Уфа»

Этим летом регулярные перелеты из Уфы в Симферополь также осуществляют еще четыре авиакомпании. Самолеты ГТК «Россия» вылетают по понедельникам и воскресеньям, «Северный ветер» — по вторникам и пятницам, «Red Wings» — по понедельникам и средам. Каждый понедельник в Крым вылетают воздушные суда «ЮВТ Аэро».