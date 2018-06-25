В Чишминском районе Башкирии пройдет республиканский сход мусульман
УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
XV Ежегодный республиканский сход мусульман, посвященный памяти имама Хусейн-бека, состоится в поселке Чишмы Чишминского района 30 июня.
В программе - межрегиональный детско-юношеский конкурс «Я познаю ислам», торжественное собрание имамов Башкортостана, обеденный намаз, праздничный обед, награждение участников конкурса. В мероприятиях планируется участие Верховного муфтия, председателя ЦДУМ России Талгата Таджуддина.
Место проведения: р. п. Чишмы, ул. Парковая, 18, районный Дворец культуры. Начало в 10 часов.