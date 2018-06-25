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25 июня Понедельник

Уфа   °

В Чишминском районе Башкирии пройдет республиканский сход мусульман

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

XV Ежегодный республиканский сход мусульман, посвященный памяти имама Хусейн-бека, состоится в поселке Чишмы Чишминского района 30 июня.

В программе -  межрегиональный детско-юношеский  конкурс «Я познаю ислам», торжественное собрание имамов Башкортостана, обеденный  намаз, праздничный обед, награждение участников конкурса. В мероприятиях планируется участие Верховного муфтия, председателя ЦДУМ России Талгата Таджуддина.

Место проведения: р. п. Чишмы,  ул. Парковая, 18, районный Дворец культуры.  Начало  в 10 часов.

Теги: сход мусульман, ЦДУМ
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